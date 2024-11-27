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Для движения автобусов ввели ограничения по региональным дорогам

С 10:30 27 ноября 2024 года в связи с погодными условиями (снегопад, ограничение видимости) вводятся ограничения для движения автобусов категории М2 и М3 по автодорогам: г. Комсомольск-на-Амуре, рп. Солнечный, подъезд к п. Горный, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: AmurMedia

Водителям следует соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Также с 11:15 27 ноября 2024 года в связи с погодными условиями вводятся ограничения для движения автобусов категории «М2» и «М3» по автодорогам: «г. Советская Гавань — рп. Ванино», «подъезд к рп. Монгохто».

С 11:30 вводятся ограничения для движения автобусов категории «М2» и «М3» по автодорогам: «г. Комсомольск-на-Амуре — г. Амурск», «подъезд к с. Ачан».

Напомним, с 26 ноября временно закрыт проезд для движения автобусов и большегрузного транспорта на федеральной автодороге Р-297 «Амур» Чита-Хабаровск на участке от г. Хабаровска до Облучья.