Для движения автобусов ввели ограничения по региональным дорогам

С 10:30 27 ноября 2024 года в связи с погодными условиями (снегопад, ограничение видимости) вводятся ограничения для движения автобусов категории М2 и М3 по автодорогам: г. Комсомольск-на-Амуре, рп. Солнечный, подъезд к п. Горный, сообщает ИА AmurMedia.