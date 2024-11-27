Сибиряк отсудил деньги у цветочного магазина за использование его фотографии

Сибиряк отсудил деньги у цветочного магазина за использование его кадра. Он увидел фотографию, сделанную им, на одном из сайтов в Новосибирской области. Сведений о нем как об авторе не было. Мужчина сделал скриншот, сохранил ссылку и приложил это как доказательство в суде.