Сибиряк отсудил деньги у цветочного магазина за использование его фотографии

Сибиряк отсудил деньги у цветочного магазина за использование его кадра. Он увидел фотографию, сделанную им, на одном из сайтов в Новосибирской области. Сведений о нем как об авторе не было. Мужчина сделал скриншот, сохранил ссылку и приложил это как доказательство в суде.
— Данная фотография была создана в результате его творческого труда, выразившемся в авторском выборе каждого конкретного приема (определенного ракурса, удаленности объектива фотоаппарата от объекта съемки, установки выдержки затвора, настройка диафрагмы, настройка резкости кадра). В совокупности эти приемы обеспечивают неповторимый (без намеренного копирования) результат, — говорится на сайте Искитимского районного суда.
Суд рассмотрел иск фотографа к магазину и пришел к выводу, что последние должны выплатить автору фотографии 20 тысяч рублей. В эту сумму входит компенсация за нарушение авторских прав и компенсация за изменения снимка.