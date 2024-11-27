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Сибиряк отсудил деньги у цветочного магазина за использование его фотографии

Ему должны выплатить 20 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сибиряк отсудил деньги у цветочного магазина за использование его кадра. Он увидел фотографию, сделанную им, на одном из сайтов в Новосибирской области. Сведений о нем как об авторе не было. Мужчина сделал скриншот, сохранил ссылку и приложил это как доказательство в суде.

— Данная фотография была создана в результате его творческого труда, выразившемся в авторском выборе каждого конкретного приема (определенного ракурса, удаленности объектива фотоаппарата от объекта съемки, установки выдержки затвора, настройка диафрагмы, настройка резкости кадра). В совокупности эти приемы обеспечивают неповторимый (без намеренного копирования) результат, — говорится на сайте Искитимского районного суда.

Суд рассмотрел иск фотографа к магазину и пришел к выводу, что последние должны выплатить автору фотографии 20 тысяч рублей. В эту сумму входит компенсация за нарушение авторских прав и компенсация за изменения снимка.