Режиссер Одри Диван рассказала о чувственности и скандале вокруг «Эммануэль»

Современная французская молодежь отказывается от секса, социальные сети полны изображений «идеальных мест», которые не существуют в реальности, а эротика — это необязательно нагота и физический контакт. Об этом рассказала «Известиям» режиссер Одри Диван.
Ее «Эммануэль» выйдет на российские экраны уже 28 ноября. Похоже, что публика оказалась не готова к картине.
«Когда впервые было объявлено о работе над фильмом, это было в Каннах, и в главной роли была заявлена Леа Сейду. И уже тогда, конечно, первой мыслью у всех было: ну ясно, это будет возбуждающее кино. Зритель получит удовольствие. Всё это расходилось с тем, как этот проект воспринимала я, и вообще с тем, что я снимаю как режиссер», — рассказала она.
Возможно, если бы фильм назывался не «Эммануэль», а как-то еще, было бы проще, добавила Одри Диван.
«Мы боимся увидеть себя по-настоящему, мы боимся взаимодействия с другими людьми. Во Франции это вообще стало огромной проблемой. Молодые люди отказываются от секса. В нашей цивилизации революция: люди больше не хотят прикасаться друг к другу», — заключила режиссер.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Одри Диван «Известиям» в среду, 27 ноября, в 10:00:
«Как только ты говоришь о сексуальности, люди начинают вопить».