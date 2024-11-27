Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер Одри Диван рассказала о чувственности и скандале вокруг «Эммануэль»

Источник: Известия

Современная французская молодежь отказывается от секса, социальные сети полны изображений «идеальных мест», которые не существуют в реальности, а эротика — это необязательно нагота и физический контакт. Об этом рассказала «Известиям» режиссер Одри Диван.

Ее «Эммануэль» выйдет на российские экраны уже 28 ноября. Похоже, что публика оказалась не готова к картине.

«Когда впервые было объявлено о работе над фильмом, это было в Каннах, и в главной роли была заявлена Леа Сейду. И уже тогда, конечно, первой мыслью у всех было: ну ясно, это будет возбуждающее кино. Зритель получит удовольствие. Всё это расходилось с тем, как этот проект воспринимала я, и вообще с тем, что я снимаю как режиссер», — рассказала она.

Возможно, если бы фильм назывался не «Эммануэль», а как-то еще, было бы проще, добавила Одри Диван.

«Мы боимся увидеть себя по-настоящему, мы боимся взаимодействия с другими людьми. Во Франции это вообще стало огромной проблемой. Молодые люди отказываются от секса. В нашей цивилизации революция: люди больше не хотят прикасаться друг к другу», — заключила режиссер.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Одри Диван «Известиям» в среду, 27 ноября, в 10:00:

«Как только ты говоришь о сексуальности, люди начинают вопить».