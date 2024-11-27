Режиссер Одри Диван рассказала о чувственности и скандале вокруг «Эммануэль»

«Когда впервые было объявлено о работе над фильмом, это было в Каннах, и в главной роли была заявлена Леа Сейду. И уже тогда, конечно, первой мыслью у всех было: ну ясно, это будет возбуждающее кино. Зритель получит удовольствие. Всё это расходилось с тем, как этот проект воспринимала я, и вообще с тем, что я снимаю как режиссер», — рассказала она.