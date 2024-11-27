Плюсовая температура задержалась на Южном Урале

В Челябинске сегодня малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит от −1 до −3 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 27 ноября, у Александра, Алексея, Анны, Аристарха, Василия, Виктора, Гавриила, Георгия, Григория, Дмитрия, Константина, Михаила, Николая, Порфирия, Сергея, Федора, Федоры, Филиппа.
Между прочим, 27 ноября 2024 года отмечают Филиппов день. Согласно народным приметам, сегодня запрещено употреблять бранные слова. Дело в том, что ругань навлечет болезни и неприятности.