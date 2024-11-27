Хабаровск поддерживает талантливую молодежь стипендиями

Церемония награждения прошла в Городском дворце культуры. Лауреатами стали учащиеся вузов, техникумов и колледжей, добившиеся успехов в науке, искусстве и спорте, а также проявившие себя в общественной жизни города и учебных заведений. Каждый из них будет ежемесячно получать по 4 тысячи рублей.