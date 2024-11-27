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Хабаровск поддерживает талантливую молодежь стипендиями

Мэр города вручил стипендии лучшим студентам и пообещал их увеличить.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске сертификаты на получение мэрской стипендии вручены 40 студентам, сообщает пресс-служба администрации города.

Церемония награждения прошла в Городском дворце культуры. Лауреатами стали учащиеся вузов, техникумов и колледжей, добившиеся успехов в науке, искусстве и спорте, а также проявившие себя в общественной жизни города и учебных заведений. Каждый из них будет ежемесячно получать по 4 тысячи рублей.

Сергей Кравчук подчеркнул, что молодежь Хабаровска — это опора и гордость города: «Ваши достижения и активность укрепляют славу краевой столицы. Вы представляете трудовой, интеллектуальный и творческий потенциал региона. Наша задача — создать условия, чтобы каждый молодой человек мог раскрыть свои таланты здесь, на родной земле».

Мэр также сообщил, что в следующем году стипендия вырастет до 5 тысяч рублей.

Программа поддержки студентов в Хабаровске действует с 1998 года. Сегодня в городе работают девять вузов и 16 профессиональных образовательных организаций, где обучаются свыше 40 тысяч человек. Будущие специалисты осваивают более 160 направлений, развивая образовательный и профессиональный потенциал региона.

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