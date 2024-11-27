Сергей Лазарев не мог вылететь из аэропорта Иркутска из-за снегопада

— Сначала его задержали на несколько часов. Когда уже собирались отправляться, то к стюардессе подошел мужчина и сказал, что он отказывается лететь. Все пытались его вразумить и донести, что 170 человек итак опаздывают! Он настоял на своем, его высадили, а потом экипаж, спустя почти четыре часа… отменяет рейс, — поделился Сергей Лазарев со своими фанатами.