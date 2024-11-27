Сергей Лазарев не мог вылететь из аэропорта Иркутска из-за снегопада

Сергей Лазарев выступил с шоу «Я не боюсь» в Иркутске вечером 25 ноября. Концерт прошел на «ура», зрители во все горло кричали любимые хиты и благодарили артиста за прекрасное выступление. После Лазарев должен был вылететь на съемки шоу в Москву, но рейс неожиданно перенесли, а после и вовсе отменили.
— Сначала его задержали на несколько часов. Когда уже собирались отправляться, то к стюардессе подошел мужчина и сказал, что он отказывается лететь. Все пытались его вразумить и донести, что 170 человек итак опаздывают! Он настоял на своем, его высадили, а потом экипаж, спустя почти четыре часа… отменяет рейс, — поделился Сергей Лазарев со своими фанатами.
К счастью, улететь все же удалось, купили новые билеты. На съемки шоу в столицу артист успел, а после отправился с концертом в Улан-Удэ.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в последнюю неделю ноября Иркутск побил 25-летний рекорд высоты сугробов.