Al Jazeera: Израиль призвал жителей Бейрута эвакуироваться

«Арабоязычный представитель Израиля опубликовал карту с несколькими зданиями в кварталах Гхбейри и Бурдж-аль-Бараджне в южных пригородах Бейрута. Позже он призвал людей срочно покинуть Лейляки и Шувайфат», — говорится в публикации.