Al Jazeera: Израиль призвал жителей Бейрута эвакуироваться

Израильские военные предупредили жителей столицы Ливана об ударах и призвали их эвакуироваться, сообщает телеканал Al Jazeera.
В частности, предупреждение получили жителей ряда районов в южных пригородах Бейрута. В ЦАХАЛ утверждают, что в ряде строений находятся объекты движения «Хезболла».
«Арабоязычный представитель Израиля опубликовал карту с несколькими зданиями в кварталах Гхбейри и Бурдж-аль-Бараджне в южных пригородах Бейрута. Позже он призвал людей срочно покинуть Лейляки и Шувайфат», — говорится в публикации.
Кроме того, предупреждение обнародовано в соцсети X*. Его автором является официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри.
Он призвал эвакуироваться жителей квартала Эль-Башура в центральной части Бейрута.
«Следует немедленно покинуть дома в указанном квартале ради безопасности ваших семей и держаться от них на расстоянии как минимум 500 метров», — написал Эдри на арабском языке.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном вступит в силу в среду. Действующий американский лидер Джо Байден заявил, что перемирие достигнуто по инициативе Соединённых Штатов.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.