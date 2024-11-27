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Al Jazeera: Израиль призвал жителей Бейрута эвакуироваться

При этом между Израилем и Ливаном достигнута договорённость о прекращении огня.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные предупредили жителей столицы Ливана об ударах и призвали их эвакуироваться, сообщает телеканал Al Jazeera.

В частности, предупреждение получили жителей ряда районов в южных пригородах Бейрута. В ЦАХАЛ утверждают, что в ряде строений находятся объекты движения «Хезболла».

«Арабоязычный представитель Израиля опубликовал карту с несколькими зданиями в кварталах Гхбейри и Бурдж-аль-Бараджне в южных пригородах Бейрута. Позже он призвал людей срочно покинуть Лейляки и Шувайфат», — говорится в публикации.

Кроме того, предупреждение обнародовано в соцсети X*. Его автором является официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри.

Он призвал эвакуироваться жителей квартала Эль-Башура в центральной части Бейрута.

«Следует немедленно покинуть дома в указанном квартале ради безопасности ваших семей и держаться от них на расстоянии как минимум 500 метров», — написал Эдри на арабском языке.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном вступит в силу в среду. Действующий американский лидер Джо Байден заявил, что перемирие достигнуто по инициативе Соединённых Штатов.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.