Гаврилов: обязанность по уплате налогов за детей ложится на родителей

Кроме недвижимости, дети могут владеть другими видами имущества, такими как транспортные средства, за которые также необходимо своевременно уплачивать налоги. Если ребенок получает доход, например, от продажи имущества, которое находилось в собственности менее трёх лет (в случае дарения, приватизации или договора ренты) или менее пяти лет (для других сделок), этот доход облагается налогом. Родители обязаны подать декларацию и оплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 30 апреля следующего года.