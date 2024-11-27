Гаврилов: обязанность по уплате налогов за детей ложится на родителей

Родители обязаны полностью оплачивать налоги, начисленные на имущество, принадлежащее их несовершеннолетним детям.
Об этом напомнил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в интервью РИА Новости, отметив, что все налоги за 2024 год должны быть уплачены до 2 декабря.
Он уточнил, что налоговые обязательства распространяются не только на недвижимость, но и на другие виды имущества, например, автомобили, оформленные на ребенка. При этом родители, как законные представители, несут полную ответственность за своевременную уплату. В случае просрочки с 3 декабря начинают начисляться пени за каждый день задержки.
Что касается недвижимости, налоги начисляются на квартиры, дома, земельные участки, а также доли в общем имуществе. Например, если ребенок владеет долей в жилье, приобретенном с использованием материнского капитала, налог рассчитывается пропорционально этой доле.
Для некоторых категорий несовершеннолетних предусмотрены льготы. Так, дети с инвалидностью освобождаются от уплаты налога на один объект недвижимости. Оформить такую льготу можно через налоговую инспекцию, личный кабинет на сайте ФНС, МФЦ или по почте, подав заявление и необходимые документы.
Кроме недвижимости, дети могут владеть другими видами имущества, такими как транспортные средства, за которые также необходимо своевременно уплачивать налоги. Если ребенок получает доход, например, от продажи имущества, которое находилось в собственности менее трёх лет (в случае дарения, приватизации или договора ренты) или менее пяти лет (для других сделок), этот доход облагается налогом. Родители обязаны подать декларацию и оплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 30 апреля следующего года.
Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект об освобождении от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности.