В музее AZ/ART открылась ретроспективная выставка работ Владимира Яковлева

Новый проект занимает всё арт-пространство AZ/ART в палатах XVII века на Маросейке. Как оказалось, старинные кирпичные своды с их холодностью и основательностью очень подходят к вневременному, метафизическому искусству Яковлева, в работах которого нет ничего суетного, мимолетного. Даже когда он изображает хрупкие сорванные цветы, вот-вот готовые пожухнуть, в них видна вечность и бесконечность.