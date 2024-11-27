В музее AZ/ART открылась ретроспективная выставка работ Владимира Яковлева

К 90-летию со дня рождения «русского Ван Гога» Владимира Яковлева в арт-пространстве AZ/ART открылась монографическая выставка «А в степи бушует ветер…». И получилась не просто формальная юбилейная ретроспектива, но фактически первая за многие годы попытка проникнуть в суть искусства художника.
Новый проект занимает всё арт-пространство AZ/ART в палатах XVII века на Маросейке. Как оказалось, старинные кирпичные своды с их холодностью и основательностью очень подходят к вневременному, метафизическому искусству Яковлева, в работах которого нет ничего суетного, мимолетного. Даже когда он изображает хрупкие сорванные цветы, вот-вот готовые пожухнуть, в них видна вечность и бесконечность.
Яковлева причисляют к плеяде художников-нонконформистов. Формально это справедливо: как и Зверев, Плавинский, Немухин, Мастеркова и многие другие, он дитя оттепели.
Довольно быстро живописец стал востребованным в среде коллекционеров, завоевал уважение у товарищей. И всё же оставался всегда особняком — вне тенденций, направлений и объединений.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Цветы с жизнью: чем интересна ретроспектива «русского Ван Гога».