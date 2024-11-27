Майк Пелино рассказал, что обсуждал возвращение в «Авангард»

«Я получил несколько интересных звонков из разных клубов за эти годы, и я надеюсь, что у меня будет возможность вернуться сюда когда-нибудь. Но сейчас мне лучше остаться здесь, в Канаде, и быть с семьей, а что будет дальше — посмотрим», — поделился Пелино.