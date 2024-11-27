Майк Пелино рассказал, что обсуждал возвращение в «Авангард»

Канадский тренер Майк Пелино рассказал о своем интересе к возвращению в российский хоккей. По словам специалиста, за последние годы он получал предложения из России, но пока предпочитает оставаться в Канаде рядом с семьей.
«Я получил несколько интересных звонков из разных клубов за эти годы, и я надеюсь, что у меня будет возможность вернуться сюда когда-нибудь. Но сейчас мне лучше остаться здесь, в Канаде, и быть с семьей, а что будет дальше — посмотрим», — поделился Пелино.
На вопрос о возможной работе в омском «Авангарде» тренер подтвердил, что обсуждения были, но они носили общий характер. Пелино сказал, что на данный момент не может приехать.
Несмотря на это, Пелино внимательно следит за КХЛ. Он рассказал, что ежедневно изучает результаты матчей, таблицу и статистику игроков. Особое внимание он уделяет командам, которыми управляют его бывшие коллеги, такие как Виктор Козлов («Салават Юлаев»), Дмитрий Квартальнов («Динамо» Минск) и Сергей Звягин («Авангард»).