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Служба госохраны РК обратилась к жителям Астаны

Служба государственной охраны обратилась к жителям и гостям Астаны в связи с проведением 27—28 ноября 2024 года заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав иностранных государств, передает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

— На отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспорта. Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники.

говорится в сообщении.

Отдельно сообщается, что 27 ноября над городом запланированы полеты фронтовой авиации.

Граждан просят отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня.