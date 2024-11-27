Служба госохраны РК обратилась к жителям Астаны

— На отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспорта. Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники.
Отдельно сообщается, что 27 ноября над городом запланированы полеты фронтовой авиации.
Граждан просят отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня.