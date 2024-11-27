Где построят детсады и школы, рассказали жителям Новосибирска

Список опубликовал департамент строительства и архитектуры мэрии города.
Калининский район
Под КРТ попадают улицы Армавирская, Славянская, Войкова, Осоавиахима, Ружейная. Договор с застройщиком был заключен в 2023 году, в 2024 году мэрия решила внести корректировки: на улице Осоавиахима построить детский сад на 360 мест.
Под КРТ также попадает территория на улице Сухановской в 1-м Рекордном переулке. Здесь в собственность муниципалитета передадут землю для строительства детского сада на 110 мест.
Октябрьский район
На улице Фадеева, 50/1 застройщик возведет корпус школы № 103 на 300 мест.
На Европейском берегу «Брусника» построит еще одну школу на 1 100 мест.
Заельцовский район
Под КРТ попадает улица Лебедевского, здесь построят детский сад встроенно-пристроенного типа на 90 мест.