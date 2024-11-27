Где построят детсады и школы, рассказали жителям Новосибирска

Под КРТ попадают улицы Армавирская, Славянская, Войкова, Осоавиахима, Ружейная. Договор с застройщиком был заключен в 2023 году, в 2024 году мэрия решила внести корректировки: на улице Осоавиахима построить детский сад на 360 мест.