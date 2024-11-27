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Где построят детсады и школы, рассказали жителям Новосибирска

В Новосибирске территории 3 районов попадают под КРТ, застройщиков обязали возвести детский сад или школу в каждом из них.

Источник: Reuters

Список опубликовал департамент строительства и архитектуры мэрии города.

Калининский район

Под КРТ попадают улицы Армавирская, Славянская, Войкова, Осоавиахима, Ружейная. Договор с застройщиком был заключен в 2023 году, в 2024 году мэрия решила внести корректировки: на улице Осоавиахима построить детский сад на 360 мест.

Под КРТ также попадает территория на улице Сухановской в 1-м Рекордном переулке. Здесь в собственность муниципалитета передадут землю для строительства детского сада на 110 мест.

Октябрьский район

На улице Фадеева, 50/1 застройщик возведет корпус школы № 103 на 300 мест.

На Европейском берегу «Брусника» построит еще одну школу на 1 100 мест.

Заельцовский район

Под КРТ попадает улица Лебедевского, здесь построят детский сад встроенно-пристроенного типа на 90 мест.

строительство