Японское море пригрозило спящим приморцам

В дореволюционной России и молодой советской республике на флоте была принята формулировка «от неизбежных на море случайностей». Порвался ли парус, оторвался ли якорь, всё на это списываем. С приходом товарища Сталина, считавшего, что у любой случайности есть имя и фамилия, такого в судовых журналах больше не писали. Но смысл формулировки дожил до наших дней в морском страховании. То есть признается, что в море могут произойти события непреодолимой силы, которые невозможно предотвратить ни человеческим мастерством, ни разумными мерами предосторожности.
В ночь на среду, 27 ноября, землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Японии, у западного побережья префектуры Исикава. По данным Геологической службы США (USGS), первый подземный толчок произошел в 23:47 по владивостокскому времени. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. В течение ночи до 3:19 по владивостокскому времени в том же районе последовало еще три толчка магнитудой 4,5 — 4,9. Потенциально сейсмособытия могли быть цунамиопасными как по силе, так и по месту и глубине очага. Но, оценив состояние моря по данным автоматических станций, специалисты решили тревогу цунами не объявлять.
А в северном Приморье сегодняшней ночью РС-300 «Белокорец» сильным ветром сорвало со швартов и выбросило на камни в заливе Опричник. (Видео в тг-канале DEITA.RU) Свою полувековую трудовую жизнь сейнер 1975 года постройки решил завершить на тех же камнях, где в майские праздники 1986 года разбился его собрат, РС-300 «Приветливый». Чуть поодаль в 2016 году на мель садился траулер «Сергий Радонежский». Но его с божьей помощью и мощным буксиром удалось спасти.
Залив Опричник омывает Дальнегорский городской округ Приморского края. Вдоль побережья расположено село Каменка, в котором работает одноименный рыбозавод, ныне контролируемый компанией «Акватехнологии».