Японское море пригрозило спящим приморцам

В дореволюционной России и молодой советской республике на флоте была принята формулировка «от неизбежных на море случайностей». Порвался ли парус, оторвался ли якорь, всё на это списываем. С приходом товарища Сталина, считавшего, что у любой случайности есть имя и фамилия, такого в судовых журналах больше не писали. Но смысл формулировки дожил до наших дней в морском страховании. То есть признается, что в море могут произойти события непреодолимой силы, которые невозможно предотвратить ни человеческим мастерством, ни разумными мерами предосторожности.