Ещё одну подпорную стену возведут во Владивостоке в этом году

Перед непосредственно формированием подпорной стены будет проведена подготовка основания для производства работ по укреплению. Рабочие уже этим занимаются. Обозначенный спектр работ предполагает и обустройство поперечного дренажа, а также ремонт расположенной рядом лестницы. После возведения конструкции необходимо будет провести работы по восстановлению благоустройства возле обновлённого объекта.