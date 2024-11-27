Ещё одну подпорную стену возведут во Владивостоке в этом году

Специалисты управления городской среды администрации Владивостока рассказали подробности о восстановлении объекта городской инфраструктуры. Ремонт выполняет подрядная организация «Ярд» по заказу администрации Владивостока. У «Ярда» за плечами — ремонт подпорных стен в столице Приморья, а также работы на объектах дорожной инфраструктуры.
В настоящее время рабочие демонтировали старую конструкцию, разработали грунт. Далее предстоит возвести подпорную стену, общая протяжённость которой составит порядка 35 метров, и высота примерно 5 метров.
«До конца года компании-подрядчику предстоит возвести новую подпорную стену из железобетонных блоков взамен старой и аварийной конструкции. Ход ремонта находится на постоянном контроле специалистов», — подчеркнули сотрудники профильного управления администрации Владивостока.
Перед непосредственно формированием подпорной стены будет проведена подготовка основания для производства работ по укреплению. Рабочие уже этим занимаются. Обозначенный спектр работ предполагает и обустройство поперечного дренажа, а также ремонт расположенной рядом лестницы. После возведения конструкции необходимо будет провести работы по восстановлению благоустройства возле обновлённого объекта.
В текущем году было отремонтировано несколько подпорных стен: на Леонова, 64, Светланской, 131, Красного Знамени, 38 и Партизанском проспекте, 22а. Также была восстановлена подпорная стена возле дома по ул. Славянская, 19, где в августе аварийная конструкция обрушилась на автомобили горожан.