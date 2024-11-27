Более 620 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за сутки

За прошедшие сутки с улиц Иркутска вывезли более 620 тонн снега. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, работы проводятся ночью, чтобы не затруднять движение транспорта. Помимо этого специалисты очищали и выполняли противогололедную обработку дорог и тротуаров.
— Комбинированные дорожные машины, погрузчики, самосвалы, грейдеры, тракторные щетки продолжают работу на магистральных улицах. По прогнозу синоптиков, в течение дня возможен снегопад. Будем контролировать ситуацию, оперативно устранять его последствия на наиболее сложных участках, — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Погрузку и вывоз снега проводили на улицах Ленина, Желябова, Горького, Байкальской и многих других. На протяжении всей ночи очищали тротуары на Джамбула, Академической, Захарова, Лермонтова и так далее.
На содержание 135 общественных пространств с утра вышли более 100 человек и почти 20 единиц техники. Помимо этого к работе приступили более 900 дворников, которые убирают снег на придомовых территориях.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Сергей Лазарев не мог вылететь из аэропорта Иркутска из-за снегопада.