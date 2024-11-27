На Камчатке фиксируют рост количества серых китят у берегов полуострова

«За весь период исследований мы отметили 96 китов — лишь на одного меньше, чем в сезоне 2023 года. А всего в камчатском каталоге уже 211 особей. Приходило много самок с детенышами — 16. Это отличный показатель. В прошлом году детенышей было 12. Около 20 китов провели весь нагульный сезон на Камчатке. В основном это были детеныши и подростки, но было и несколько взрослых китов. Даже в начале ноября, когда уже невозможно было выходить в море на лодке, мы с берега наблюдали, как они кормятся. Упитанность у всех китов к ноябрю была хорошая», — цитирует пресс-служба слова научного сотрудника заповедника Евгении Волковой.