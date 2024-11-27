Байден тайно запросил для Киева дополнительные 24 миллиарда долларов

Действующий американский лидер Джо Байден захотел предоставить Украине ещё 24 миллиарда долларов, пишет Politico.
По данным издания, демократ тайно запросил данные средства у Конгресса.
«Байден скрытно сделал долгосрочный запрос в адрес законодателей о дополнительных 24 млрд долларов помощи Украине и для замены американского оружия, отправленного для борьбы с РФ», — говорится в публикации.
Издание ссылается на документ бюджетного управления Соединённых Штатов. При этом он оформлен как «дополнение к новой части правительственного финансирования», которая будет одобрена в декабре текущего года.
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг заявила, что Украина получит часть военной помощи после инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в январе следующего года.