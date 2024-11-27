Потепление в Омске сменится резким похолоданием

В ближайшие две недели погода обещает омичам температурные качели — относительно теплая для зимы погода будет сменяться резким похолоданием.
В сторону минуса, по данным сервиса Gismeteo, погода начнет склоняться с четверга, 28 ноября. В этот день температура воздуха составит по прогнозам −8 градусов днем и −17 ночью. Еще холоднее будет в пятницу, дневная температура составит −11 градусов. В субботу и воскресенье — — 9 днем и −13 ночью.
С середины следующей недели снова начнется потепление. Со среды 4 декабря и до пятницы 6 декабря дневная температура воздуха в Омске составит всего −1 градус, ночью она будет опускаться до −6. А вот с пятницы, 9 декабря снова начнется похолодание — столбик термометра опустится до −13.