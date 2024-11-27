В Фонде кино прошла очная защита проектов от восьми крупных киностудий

В Фонде кино 26 ноября прошла очная защита проектов от восьми студий-мейджоров. Всего представили 17 фильмов. Были и новые потенциальные кассовые блокбастеры, и те, что уже претендовали на поддержку: среди них «Чебурашка 2», «Горыныч», «Рождение империи» и «Битва моторов».
Девять из 17 представленных проектов — это картины для семейного просмотра. То, что спрос рождает предложение, подтверждают цифры: из восьми самых кассовых отечественных картин 2024 года, пять — это сказочный контент.
Питчинг студий-мейджоров открыла презентация фильма «Как Иван в сказку попал» от студии «ТриТэ» Никиты Михалкова. Главный герой — 12-летний парень, который учится в школе и не любит, не читает, не верит в русские сказки. Но всё меняется, когда он попадает в волшебный сундук и оказывается в волшебном мире.
Еще один проект из сказочного цикла — «Приключения Старика Хоттабыча» студии Art Pictures. Похоже, после «Повелителя ветра» Федор Бондарчук пристрастился к героям с бородой, поскольку роль волшебника в новом проекте исполнит он. Сценаристом стал Андрей Золотарев, а режиссером — Никита Власов, постановщик сериалов «Лада Голд» и «Комбинация».
Еще одно анонсированное новое прочтение всем известной истории — полнометражный «Умка». Режиссером проекта выступит Максим Пешков.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
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