В Фонде кино прошла очная защита проектов от восьми крупных киностудий

Питчинг студий-мейджоров открыла презентация фильма «Как Иван в сказку попал» от студии «ТриТэ» Никиты Михалкова. Главный герой — 12-летний парень, который учится в школе и не любит, не читает, не верит в русские сказки. Но всё меняется, когда он попадает в волшебный сундук и оказывается в волшебном мире.