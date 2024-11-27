В Омске вновь начнут курсировать троллейбусы по бульвару Архитекторов

Специалисты филиала «Энергохозяйство» предприятия «Электрический транспорт» проводят монтаж не только в дневное, но и в ночное время, чтобы избежать образования заторов при натяжке поперечных несущих конструкций. Как сообщили в администрации города, это произойдёт 30 ноября.