В Омске вновь начнут курсировать троллейбусы по бульвару Архитекторов

Специалисты филиала «Энергохозяйство» предприятия «Электрический транспорт» проводят монтаж не только в дневное, но и в ночное время, чтобы избежать образования заторов при натяжке поперечных несущих конструкций. Как сообщили в администрации города, это произойдёт 30 ноября.
«Мы провели комплекс работ по монтажу контактной сети для движения троллейбусов, установили несущие фиксирующие поперечины. Сейчас идёт раскатка и закрепление контактного провода. Общая длина контактной сети на этом участке — 700 метров», — рассказал главный инженер муниципального предприятия «Электрический транспорт» Денис Волков.
Специалисты восстановят сообщение троллейбусных маршрутов № 7 и 16. Запуск их в линию произойдёт одновременно с ограничением движения транспорта для проведения ремонтных работ на мосту имени 60-летия ВЛКСМ.
Маршрут № 7 вернётся к привычной схеме движения, троллейбусы маршрута № 16 пойдут с небольшими изменениями — по улице Лукашевича, проспекту Комарова и далее по прежнему маршруту через Ленинградский мост.
На маршруте № 16 будет работать 12 единиц подвижного состава, на маршруте № 7 — 10.