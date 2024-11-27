Певец Сергей Лазарев застрял в аэропорту Иркутска на 4 часа из-за снегопада

«Сегодня я должен был вылетать в Москву на съемку шоу “Аватар”, а вечером улететь в тур на концерт в Улан-Удэ. Самолёт должен был вылететь в 5−40 утра. Лететь 6 часов, а разница во времени с Москвой 5 часов. То есть прилёт в 7 утра. Начало съемок в 13:00, а стоп мотор — 19:00, далее трансфер в аэропорт и в 21:30 вылет в Улан-Удэ», — написал Сергей Лазарев.