Певец Сергей Лазарев застрял в аэропорту Иркутска на 4 часа из-за снегопада

В понедельник, 25 ноября, во дворце спорта «Труд» выступил российский певец Сергей Лазарев с концертной программой «Я не боюсь». После этого он должен был вылететь в Москву, но из-за непогоды застрял в аэропорту Иркутска на 4 часа. Об этом в своём Telegram-канале рассказал сам артист.
«Сегодня я должен был вылетать в Москву на съемку шоу “Аватар”, а вечером улететь в тур на концерт в Улан-Удэ. Самолёт должен был вылететь в 5−40 утра. Лететь 6 часов, а разница во времени с Москвой 5 часов. То есть прилёт в 7 утра. Начало съемок в 13:00, а стоп мотор — 19:00, далее трансфер в аэропорт и в 21:30 вылет в Улан-Удэ», — написал Сергей Лазарев.
Но по прибытию в аэропорт начался сильный снегопад. При этом задержек не предвиделось, и пассажиров посадили в самолёт. После этого стали ожидать очереди на обработку самолета противообледенительными средствами. Спустя 3 часа лайнер начали обрабатывать. Но ситуация усугубилась, когда один из пассажиров отказался от полёта после трёхчасового ожидания. Согласно требованиям, всех пассажиров высадили, чтобы провести осмотр воздушного судна. Спустя почти 4 часа ожидания рейс отменили. Несмотря на сложившуюся ситуацию, певец смог найти билеты и добраться до столицы.
Сергей Лазарев поблагодарил зрителей за концерт и пообещал вернуться в Иркутск в 2025 году с новым захватывающим шоу.