С нового года в Омске планируют увеличить плату за содержание жилья

Планируется, что для жилья в многоквартирных домах, имеющих все виды благоустройства, оборудованных системой дымоудаления и пожаротушения, лифтом и мусоропроводом размер платы за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц при отсутствии газовых плит составит 43,76 рублей., при их наличии — 45,10 рублей.