С нового года в Омске планируют увеличить плату за содержание жилья

В Омске с января увеличится плата за содержание жилья по договорам социального найма и найма государственного и муниципального жилфонда. Соответствующий проект постановления опубликовала мэрия Омска.
Планируется, что для жилья в многоквартирных домах, имеющих все виды благоустройства, оборудованных системой дымоудаления и пожаротушения, лифтом и мусоропроводом размер платы за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц при отсутствии газовых плит составит 43,76 рублей., при их наличии — 45,10 рублей.
Если жилье оборудовано только лифтом и мусоропроводом, при отсутствии газовых плит плата составит 40,45 рублей, при наличии — 41,83 рублей. Если в жилье есть только лифт, плата за 1 кв. метр при наличии плиты составит 31,58 рублей, без плит — 32,86 рублей.
Остальные тарифы на содержание жилья по соцнайму можно посмотреть здесь.