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В Омске планируют построить гостиницу рядом с «G-Drive Ареной»

Инвестор рассчитывает на регулярный наплыв клиентов из-за высокой наполняемости омской спортивно-развлекательной площадки.

Источник: Комсомольская правда

Ожидается, что потенциальным застройщиком выступит краснодарская строительная фирма. Компания владеет несколькими объектами туристической инфраструктуры, включая горные курорты, туристический комплекс в Ленинградской области, тематический парк развлечений и гостиницы в Имеретинской низменности Краснодарского края.

Вероятно, строительство гостиницы связано с приездом хоккеистов на выездные матчи в Омск, а также плеяды звезд, которые регулярно приезжают в Омск и предпочитают именно эту площадку для выступлений. В настоящее время гости Омска предпочитают гостиницы в центре Омска, но потенциально они могут выбрать локацию для отдыха внепосредственной близости от «G-Drive Арены».