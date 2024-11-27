В Омске планируют построить гостиницу рядом с «G-Drive Ареной»

Ожидается, что потенциальным застройщиком выступит краснодарская строительная фирма. Компания владеет несколькими объектами туристической инфраструктуры, включая горные курорты, туристический комплекс в Ленинградской области, тематический парк развлечений и гостиницы в Имеретинской низменности Краснодарского края.
Вероятно, строительство гостиницы связано с приездом хоккеистов на выездные матчи в Омск, а также плеяды звезд, которые регулярно приезжают в Омск и предпочитают именно эту площадку для выступлений. В настоящее время гости Омска предпочитают гостиницы в центре Омска, но потенциально они могут выбрать локацию для отдыха внепосредственной близости от «G-Drive Арены».