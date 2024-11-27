Эксперт Чернов рассказал, как мошенники через телефоны следят за людьми

Злоумышленники убеждают россиян ставить на телефон вредоносные приложения, чтобы с их помощью следить за человеком. Об этом aif.ru рассказал автор продукта Solar appScreener Даниил Чернов.
По его словам, путем манипуляций злоумышленникам удается убедить пользователей установить на телефон приложение, зараженное вредоносным ПО, которое запрашивает доступ к GPS и затем следит за пользователем.
«Чтобы защититься от таких атак, важно обладать здравым скепсисом и не скачивать приложения из непроверенных источников. Также стоит обращать внимание на разрешения, которые запрашивают приложения», — отметил эксперт.
Также Чернов рассказал об уязвимости в Apple Watch, которая ранее позволяла прослушивать людей через режим рации, однако Apple уже ее исправила. Сейчас угроза слежки за человеком через часы кажется маловероятной, добавил собеседник aif.ru.
«Все возможные способы слежения за пользователем через наушники или смарт-часы на самом деле сводятся к отслеживанию геолокации его устройства с помощью функции “Поиск”. Однако это возможно только в случае, если эти устройства работают совместно с iPhone и находятся рядом», — пояснил эксперт.
Ранее aif.ru писал о том, чем опасно мошенничество с молчанием в трубке.