Эксперт Чернов рассказал, как мошенники через телефоны следят за людьми

«Все возможные способы слежения за пользователем через наушники или смарт-часы на самом деле сводятся к отслеживанию геолокации его устройства с помощью функции “Поиск”. Однако это возможно только в случае, если эти устройства работают совместно с iPhone и находятся рядом», — пояснил эксперт.