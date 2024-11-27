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Жительница Красноярского края через суд вернула деньги за «холодную» дублёнку

Суд обязал абаканский магазин вернуть жительнице Минусинска Красноярского края деньги за некачественную дублёнку.

Источник: AP 2024

Суд обязал абаканский магазин вернуть жительнице Минусинска Красноярского края деньги за некачественную дублёнку.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, женщина купила обновку в конце ноября прошлого года, а уже в первых числах декабря стали проявляться множественные недостатки.

Так, в дублёнке было холодно, кнопка на воротнике в процессе носки постоянно отходила, а меховая опушка снизу стала отрываться и проявились следы клея. Кроме того, с внутренней стороны карманы были плохо прошиты.

Устные и письменные обращения с просьбой вернуть деньги магазин «Её величество снежная королева» проигнорировал. Тогда женщина обратилась в Роспотребнадзор, специалисты которого проконсультировали ее и помогли составить исковое заявление.

В ходе судебных разбирательств ИП Тройнич С. Д. вернул покупательнице уплаченные за дублёнку 42 тысячи 500 рублей.