Что происходит в ФК «Ростов» перед матчем со «Спартаком» 27 ноября

После долгой серии из восьми матчей без выигрышей ФК «Ростов», наконец, радует болельщиков уже трижды. Так, подопечные Валерия Карпина одержали уже три победы подряд. Сначала удивительная встреча со «Спартаком» на его же стадионе в рамках Кубка России, где «желто-синие» одержали победу со счетом 0:1. Затем две успешные игры на Чемпионате России. Сначала ростовчане обыграли «Химки» на своем поле — 3:1. А потом и в гостях у ЦСКА, где, уступая хозяевам в первой части игры, все-таки вырвали волевую победу во втором тайме — 1:2.