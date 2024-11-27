Что происходит в ФК «Ростов» перед матчем со «Спартаком» 27 ноября

ФК «Ростов» сыграет ответный матч со «Спартаком» в рамках Кубка России. Матч на домашнем стадионе «Ростов Арена» пройдет 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30.
«КП — Ростов-на-Дону» рассказывает, как прошли последние матчи команды и какой прогноз дают на игру эксперты.
«РОСТОВ»: АЗАРТ ПОСЛЕ ТРЕХ ПОБЕД.
После долгой серии из восьми матчей без выигрышей ФК «Ростов», наконец, радует болельщиков уже трижды. Так, подопечные Валерия Карпина одержали уже три победы подряд. Сначала удивительная встреча со «Спартаком» на его же стадионе в рамках Кубка России, где «желто-синие» одержали победу со счетом 0:1. Затем две успешные игры на Чемпионате России. Сначала ростовчане обыграли «Химки» на своем поле — 3:1. А потом и в гостях у ЦСКА, где, уступая хозяевам в первой части игры, все-таки вырвали волевую победу во втором тайме — 1:2.
Матч стартует в 20:30. Фото: ФК «Ростов».
Что касается именно Кубка России, то ростовчане занимают вторую строчку в группе В, уступая «Локомотиву». У «желто-синих» за плечами шесть игр и 11 набранных очков. В последних пяти играх у хозяев поля судьи зафиксировали три победы и два поражения, причем проигрыши пришлись на последние игры.
«СПАРТАК»: КУРАЖ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД «ЛОКОМОТИВОМ».
А как дела у «Спартака»? На зависть «желто-синим»: в шести последних матча — и в Российской Премьер-Лиге, и на Кубке России — москвичи пять раз одержали убедительную победу. Например, забили четыре мяча в ворота тольяттинского «Акрона» — 4:0, а на прошедших выходных сыграли в матче московского дерби и разбили «Локомотив» со счетом 5:2.
Болельщиков ждут на трибунах за два часа до стартового свистка. Фото: ФК «Ростов».
А на Кубке России «Спартак» возглавляет свою группу А: за шесть игр футболисты набрали 15 очков. В последних пяти матчах москвичи потерпели лишь одно поражение, а последние три стали победной серией.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ «РОСТОВ» — «СПАРТАК».
И все-таки есть у москвичей обида на «Ростов»: встречая «желто-синих» на своем же поле 5 октября в рамках Кубка России завершилась их поражением — 0:1.
В последнем матче с ЦСКА на выезде лучшим игроком стал Егор Голенков: он отправил в ворота соперника два мяча. Фото: ФК «Ростов».
Букмекеры полагают, что во время встречи в Ростове команды порадуют болельщиков более результативной игрой нежели в Москве. Но не рассчитывают, что «желто-синие» смогут без ошибок провести матч, четко идя за победой. А «Спартак», естественно, хочет отыграться. Так что, несмотря статистику, которая говорит о победном настрое ростовчан дома, аналитики отдают с небольшим перевесом предпочтение гостям — ЦСКА едет за реваншем.