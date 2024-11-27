Казахстанцев предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях

С 18 часов вечера 26 ноября, ночью и утром 27 ноября в южной половине Акмолинской области ожидается туман.
г. Астана: 27 ноября ночью и утром ожидается туман.
С 18 часов вечера 26 ноября, ночью и утром 27 ноября в южной половине Акмолинской области ожидается туман. г. Астана: 27 ноября ночью и утром ожидается туман.
Ночью и утром на севере, в центре области Ұлытау ожидается туман.
На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. г. Кызылорда: 27 ноября временами ожидается туман.
Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.
В Атырауской области ожидается ветер восточный днем на западе области 15−20 м/с.
Ночью и утром на юге Актюбинской области ожидается туман.
В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный днем на юго-западе области порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром на севере, юге Костанайской области ожидается туман.
На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.
Ночью и утром на западе, юге, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. г. Уральск: 27 ноября ночью и утром ожидается туман.
Ночью и утром на севере, в центре области Абай ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на юге области 15−18 м/с.
Ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. г. Усть-Каменогорск: 27 ноября ночью и утром ожидается туман.
С 20.00 часов 26 ноября до 20.00 часов 27 ноября по г. Семей в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
С 20.00 часов 26 ноября до 20.00 часов 27 ноября по г. Риддер связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
С 20.00 часов 26 ноября до 20.00 часов 27 ноября по г. Усть-Каменогорск связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.