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Казахстанцев предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана 27 ноября, передает ИА El.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 61% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: EL.kz

С 18 часов вечера 26 ноября, ночью и утром 27 ноября в южной половине Акмолинской области ожидается туман.

г. Астана: 27 ноября ночью и утром ожидается туман.

С 18 часов вечера 26 ноября, ночью и утром 27 ноября в южной половине Акмолинской области ожидается туман. г. Астана: 27 ноября ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в центре области Ұлытау ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. г. Кызылорда: 27 ноября временами ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

В Атырауской области ожидается ветер восточный днем на западе области 15−20 м/с.

Ночью и утром на юге Актюбинской области ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный днем на юго-западе области порывы 15−20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге Костанайской области ожидается туман.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

27—29 ноября в области Жетісу ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15−20, временами 23−28 м/с.

Ночью и утром на западе, юге, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. г. Уральск: 27 ноября ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в центре области Абай ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на юге области 15−18 м/с.

Ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. г. Усть-Каменогорск: 27 ноября ночью и утром ожидается туман.

С 20.00 часов 26 ноября до 20.00 часов 27 ноября по г. Семей в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

С 20.00 часов 26 ноября до 20.00 часов 27 ноября по г. Риддер связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

С 20.00 часов 26 ноября до 20.00 часов 27 ноября по г. Усть-Каменогорск связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

экология