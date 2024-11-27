В Омске за растрату будут судить экс-замминистра имущественных отношений

Центральный районный суд города Омска известил о начале судебного процесса по делу Ольги Лузиной. С лета 2020 года она возглавляла БУ «Омский центр кадастровой оценки и технической документации», в 2022 году была назначена заместителем регионального министра имущественных отношений, уволилась в прошлом году.
Бывшую чиновницу обвиняют в растрате. По версии следствия, преступление она совершила на посту директора БУ «Омский центр кадастровой оценки и технической документации». От имени учреждения Лузина заключила договор об оказании образовательных услуг с ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ» и за счет бюджетного учреждения проучилась в магистратуре по программе «“Система государственного и муниципального управления”.
Как говорится в обвинительном заключении, предварительно директор распорядилась внести соответствующие изменения в положение об обучении работников учреждения. Ущерб БУ, по версии следствия, составил 216, 5 тысяч рублей.
Судебный процесс по делу Ольги Лузиной начнется сегодня, 27 ноября.