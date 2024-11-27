В Омске за растрату будут судить экс-замминистра имущественных отношений

Бывшую чиновницу обвиняют в растрате. По версии следствия, преступление она совершила на посту директора БУ «Омский центр кадастровой оценки и технической документации». От имени учреждения Лузина заключила договор об оказании образовательных услуг с ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ» и за счет бюджетного учреждения проучилась в магистратуре по программе «“Система государственного и муниципального управления”.