В РФ нашли способ бороться с устойчивыми к антибиотикам бактериями

«Результаты показали, что все исследованные бионаноматериалы могут поражать бактерии, вызывающие болезни. Кроме того, было обнаружено, что они оказывают подавляющее действие как на уже существующие биопленки этих бактерий, так и на их образование, то есть способствуют профилактике формирования устойчивости к антибиотикам», — приводятся в сообщении слова одного из авторов исследования, доктора фармацевтических наук, профессора кафедры фармацевтического анализа СибГМУ, завкафедрой химии СибГМУ Марии Зыковой.