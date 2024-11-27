Режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за снегопада. Как сообщил мэр Руслан Болотов, в городе ожидается наступление плюсовых температур и снег с дождем, а это приведет к гололедице.
— Понимаю, с какими сложностями сталкиваются жители, когда добираются на работу и учёбу. Прошу набраться терпения: в один момент убрать такое количество снега невозможно. Только за минувшие сутки с улиц Иркутска вывезли более 620 тонн снега. Ночью город чистили больше 70 машин и 150 человек. Все работают для того, чтобы неудобства для горожан свести к минимуму, — прокомментировал Руслан Болотов.
Напомним, круглосуточно дворники очищают остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, проводят противогололедную обработку дорог. Особое внимание уделяют тротуарам, мостам, спускам.
Когда же закончится непогода? Судя по прогнозу синоптиков, снег отступит примерно к концу этой недели.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Сергей Лазарев опоздал на съемки шоу в Москве из-за снега в Иркутске.