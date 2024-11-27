Режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за снегопада

— Понимаю, с какими сложностями сталкиваются жители, когда добираются на работу и учёбу. Прошу набраться терпения: в один момент убрать такое количество снега невозможно. Только за минувшие сутки с улиц Иркутска вывезли более 620 тонн снега. Ночью город чистили больше 70 машин и 150 человек. Все работают для того, чтобы неудобства для горожан свести к минимуму, — прокомментировал Руслан Болотов.