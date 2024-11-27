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В понедельник загрязнение воздуха зафиксировали во всех округах Омска

В понедельник, 25 ноября, превышение ПДК загрязняющих веществ были зафиксированы во всех округах Омска.

Источник: РИА "Новости"

Таковы данные Обь-Иртышского УГМС.

По некоторым веществам нормы были превышены более чем в три раза. Так, в Ленинском округе содержание оксида углерода в воздухе составило 3,5 ПДК. Там же были выявлены превышения по диоксиду азота (2 ПДК), оксиду азота (1,7 ПДК) и сероводороду (1,4 ПДК).

В Октябрьском округе были зафиксированы превышение по оксиду углерода (1,6 ПДК), диоксиду азота (1,4 ПДК), оксиду азота (2,2 ПДК).

В Центральном округе оказалось больше нормы содержание в воздухе следующих загрязняющих веществ: оксид углерода (2,4 ПДК), диоксид азота (2,5 ПДК), оксид азота (3,2 ПДК), сероводород (1,6 ПДК).

В Советском округе выявили превышения по оксиду углерода (3,1 ПДК), диоксиду азота (3,1 ПДК), оксиду азота (3,3 ПДК), сероводороду (2,2 ПДК).

В Кировском округе было зафиксировано лишь повышенное содержание сероводорода (1,9 ПДК).

Общий уровень загрязнения воздуха в городе был повышенный. Напомним, что с вечера 25 ноября до утра 27 ноября в Омске действовал режим НМУ первой степени опасности.

экология