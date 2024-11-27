В понедельник загрязнение воздуха зафиксировали во всех округах Омска

По некоторым веществам нормы были превышены более чем в три раза. Так, в Ленинском округе содержание оксида углерода в воздухе составило 3,5 ПДК. Там же были выявлены превышения по диоксиду азота (2 ПДК), оксиду азота (1,7 ПДК) и сероводороду (1,4 ПДК).