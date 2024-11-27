Сильное землетрясение произошло у берегов Японии

По информации INTERFAX.RU, геологическая служба США зафиксировала 6,1-балльное землетрясение. Очаг подземных толчков зарегистрирован в 35 км к северо-западу от города Хакуй.
Угрозы цунами на данный момент нет.
26 ноября у западного побережья Японии зафиксировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
По информации INTERFAX.RU, геологическая служба США зафиксировала 6,1-балльное землетрясение. Очаг подземных толчков зарегистрирован в 35 км к северо-западу от города Хакуй.
Угрозы цунами на данный момент нет.