Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильное землетрясение произошло у берегов Японии

26 ноября у западного побережья Японии зафиксировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Источник: wikimedia

По информации INTERFAX.RU, геологическая служба США зафиксировала 6,1-балльное землетрясение. Очаг подземных толчков зарегистрирован в 35 км к северо-западу от города Хакуй.

Угрозы цунами на данный момент нет.