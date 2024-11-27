В Перми появится экотропа в долине Егошихи

В декабре 2024 года в Перми запустят экотропу на последнем участке в долине Егошихи. Об этом сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин в прямом эфире вчера, 26 ноября.
По информации главы региона, на объекте завершено устройство каркаса пешеходной тропы, смотровых площадок и площадок для отдыха и спорта. Также смонтированы опоры освещения с видеонаблюдением. На данный момент на объекте ведутся работы по монтажу деревянного настила.
Кроме того, в этом году также запланировано открытие первого участка экотропы в долине реки Данилиха — Сквера Каменских.
Контроль за чистотой экотроп берет на себя администрация города Перми.