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В Перми появится экотропа в долине Егошихи

Обустройство объекта находится на финальном этапе.

Источник: Комсомольская правда

В декабре 2024 года в Перми запустят экотропу на последнем участке в долине Егошихи. Об этом сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин в прямом эфире вчера, 26 ноября.

По информации главы региона, на объекте завершено устройство каркаса пешеходной тропы, смотровых площадок и площадок для отдыха и спорта. Также смонтированы опоры освещения с видеонаблюдением. На данный момент на объекте ведутся работы по монтажу деревянного настила.

Кроме того, в этом году также запланировано открытие первого участка экотропы в долине реки Данилиха — Сквера Каменских.

Контроль за чистотой экотроп берет на себя администрация города Перми.

экология