В Омске для Росгвардейцев провели тренировку по уничтожению БПЛА

В Омске сотрудники ОМОН «Штурм» Росгвардии провели тренировку по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Бойцам спецназа рассказали о технических характеристиках БПЛА, их особенностях и разновидностях. Также инструкторы провели практические занятия по уничтожению дронов из гладкоствольного оружия.