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В Омске для Росгвардейцев провели тренировку по уничтожению БПЛА

Спецназовцы вели стрельбу из гладкоствольного оружия по тарелкам, моделирующим беспилотный летательный аппарат.

Источник: Комсомольская правда

В Омске сотрудники ОМОН «Штурм» Росгвардии провели тренировку по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Бойцам спецназа рассказали о технических характеристиках БПЛА, их особенностях и разновидностях. Также инструкторы провели практические занятия по уничтожению дронов из гладкоствольного оружия.

Тренировка прошла на стрельбище одного из охотничьих клубов Омска. Под руководством опытных инструкторов бойцы отработали навыки поражения воздушных целей, имитирующих дроны противника.

«Специализированные метательные машинки позволяют эффективно тренировать поражение движущихся мишеней, имитирующих БПЛА», — отмечают инструкторы.

По словам пресс-службы Управления Росгвардии по Омской области, такие учения необходимы для выработки быстрой реакции и точности. Сотрудники Росгвардии планируют проводить подобные тренировки на регулярной основе.