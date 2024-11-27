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На Омскую область снова опустится туман

Синоптики Обь-иртышского УГМС снова спрогнозировали в Омской области туманы.

Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 61% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: SuperOmsk.ru

Как предвещают метеорологи, ночью на четверг, 28 ноября 2024 года, в регионе местами ожидается туман, также вероятны изморозь и гололедица на дорогах. Температура составит от −12 до −17 градусов, а местами будет до −7 °C. Днем, согласно прогнозу, от −5 до −10 градусов, но местами потеплеет до 0.

Ночью на пятницу, 29 ноября, в отдельных районах снова будет наблюдаться туман. На дорогах гололедица. При этом по области местами пойдет слабый снег, а температура упадет до −15… −20 градусов. Днем ожидается от −6 до −11 °C, а местами до −1 градуса; и снова слабый снег и гололедица на дорогах.