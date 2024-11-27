На Омскую область снова опустится туман

Ночью на пятницу, 29 ноября, в отдельных районах снова будет наблюдаться туман. На дорогах гололедица. При этом по области местами пойдет слабый снег, а температура упадет до −15… −20 градусов. Днем ожидается от −6 до −11 °C, а местами до −1 градуса; и снова слабый снег и гололедица на дорогах.