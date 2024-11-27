На Омскую область снова опустится туман

Как предвещают метеорологи, ночью на четверг, 28 ноября 2024 года, в регионе местами ожидается туман, также вероятны изморозь и гололедица на дорогах. Температура составит от −12 до −17 градусов, а местами будет до −7 °C. Днем, согласно прогнозу, от −5 до −10 градусов, но местами потеплеет до 0.
Ночью на пятницу, 29 ноября, в отдельных районах снова будет наблюдаться туман. На дорогах гололедица. При этом по области местами пойдет слабый снег, а температура упадет до −15… −20 градусов. Днем ожидается от −6 до −11 °C, а местами до −1 градуса; и снова слабый снег и гололедица на дорогах.