Штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану

В Астане 27 ноября ночью и утром ожидается туман.
27 ноября ночью и утром на севере, в центре Улытауской области ожидается туман.
27 ноября ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.
27 ноября в Атырауской области ожидается ветер восточный днем на западе 15−20 м/с.
27 ноября ночью и утром на юге Актюбинской области ожидается туман.
27 ноября в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный днем на юго-западе порывы 15−20 м/с.
27 ноября ночью и утром на севере, юге Костанайской области ожидается туман.
27 ноября на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.
27 ноября в Жетысуской области ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15−20, временами 23−28 м/с.
27 ноября ночью и утром на западе, юге, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
27 ноября ночью и утром на севере, в центре Абайской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на юге 15−18 м/с.
27 ноября ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.