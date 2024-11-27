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Штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану

Ночью и утром 27 ноября в южной части Акмолинской области ожидается туман, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 61% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Baigenews

В Астане 27 ноября ночью и утром ожидается туман.

27 ноября ночью и утром на севере, в центре Улытауской области ожидается туман.

27 ноября ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

27 ноября в Атырауской области ожидается ветер восточный днем на западе 15−20 м/с.

27 ноября ночью и утром на юге Актюбинской области ожидается туман.

27 ноября в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный днем на юго-западе порывы 15−20 м/с.

27 ноября ночью и утром на севере, юге Костанайской области ожидается туман.

27 ноября на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

27 ноября в Жетысуской области ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15−20, временами 23−28 м/с.

27 ноября ночью и утром на западе, юге, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

27 ноября ночью и утром на севере, в центре Абайской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на юге 15−18 м/с.

27 ноября ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.