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Жители Уфы пожаловались на стаю бродячих собак

Жители домов по ул. Интернациональной, Винницкой и Адмирала Ушакова страдают от нападения бродячих псов.

Жители Уфы пожаловались на стаю бродячих собак. Жители домов по ул. Интернациональной, Винницкой и Адмирала Ушакова страдают от нападения бродячих псов.

Уфимцы сообщают, что бездомные собаки сбиваются в большую стаю и ведут себя агрессивно, кидаются на людей. При этом рядом находится школа, все время на улице дети — идут на учебу или возвращаются домой.

Отметим, что в администрации Калининского района сообщают о том, что жалобы на бродячих собак поступают постоянно. Их оперативно передают в профильные службы по отлову.

«С начала года на территории Калининского района была отловлена почти 1000 собак», — сообщил Глава администрации Калининского района города Уфы Газизьян Ахмедьянов.