Более 1,6 млн жителей Волгоградской области проверили свое здоровье

С начала 2024 года в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» свыше 1,6 млн жителей проверили свое здоровье. Для сравнения: в прошлом году за этот период было почти на 211 тыс. меньше желающих, сообщили в администрации Волгоградской области.