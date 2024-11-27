Более 1,6 млн жителей Волгоградской области проверили свое здоровье

С начала 2024 года в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» свыше 1,6 млн жителей проверили свое здоровье. Для сравнения: в прошлом году за этот период было почти на 211 тыс. меньше желающих, сообщили в администрации Волгоградской области.
По данным облздрава, диспансеризация важна для того, чтобы вовремя выявить опасные заболевания и их предвестники. Тогда врачи смогут оказать пациенту максимально эффективную помощь. Кроме того, это возможность получить индивидуальные рекомендации от специалистов и определить группу здоровья.
Обычно в ходе профилактических осмотров впервые находят заболевания, которые связаны с эндокринной системой и кровообращением. Основными причинами появления и развития данных заболеваний являются лишний вес, повышенный уровень холестерина и вредные пищевые привычки.
Независимо от возраста, медицинские осмотры рекомендованы всем гражданам. Так, для людей с 18 до 39 лет диспансеризация проходит каждые 3 года, а для тех, кто старше 40, — каждый год.
Напомним, задачи по повышению качества и доступности медицинской помощи были поставлены губернатором Андреем Бочаровым. Они выполняются с помощью регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Также функционирует федеральный проект «Инцидент 38» для упрощения записи на прием к узким специалистам. Помимо этого, жители региона могут бесплатно пройти диспансеризацию и профилактические осмотры в передвижных медицинских пунктах. В 2024 году 6 мобильных комплексов регулярно производят выезды.