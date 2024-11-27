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Движение трамваев на ЧТЗ возобновили в Челябинске

Очередной этап капремонта путей завершён.

Источник: Челябинский общественный транспорт

Движение трамваев на ЧТЗ по проспекту Ленина возобновлено в Челябинске. Об этом накануне, 26 ноября, сообщили в Организаторе перевозок.

Капремонт очередного участка путей на узле «Детский парк» завершён. Уточняется, что уровень шума и вибрации вагонов теперь станет меньше: при работах использовали виброизоляционные маты и термокомпенсаторы, в ближайшее время специалисты выполнят сварку стыков.

«Рельсы уложены на прямом участке по проспекту Ленина, движение трамваев № 15 возобновлено по привычному маршруту Чичерина — ЧТЗ», — говорится в сообщении.

Трамваи № 22 пока будут следовать по трассе Чичерина — Кирова — Карла Маркса — ЧТЗ. Маршрут сохранится, пока не откроют движение в Ленинский район.