Движение трамваев на ЧТЗ возобновили в Челябинске

Движение трамваев на ЧТЗ по проспекту Ленина возобновлено в Челябинске. Об этом накануне, 26 ноября, сообщили в Организаторе перевозок.
Капремонт очередного участка путей на узле «Детский парк» завершён. Уточняется, что уровень шума и вибрации вагонов теперь станет меньше: при работах использовали виброизоляционные маты и термокомпенсаторы, в ближайшее время специалисты выполнят сварку стыков.
«Рельсы уложены на прямом участке по проспекту Ленина, движение трамваев № 15 возобновлено по привычному маршруту Чичерина — ЧТЗ», — говорится в сообщении.
Трамваи № 22 пока будут следовать по трассе Чичерина — Кирова — Карла Маркса — ЧТЗ. Маршрут сохранится, пока не откроют движение в Ленинский район.