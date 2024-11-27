Движение трамваев на ЧТЗ возобновили в Челябинске

Капремонт очередного участка путей на узле «Детский парк» завершён. Уточняется, что уровень шума и вибрации вагонов теперь станет меньше: при работах использовали виброизоляционные маты и термокомпенсаторы, в ближайшее время специалисты выполнят сварку стыков.