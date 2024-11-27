Умер Михаил Кузьмин, известный в Иркутске ученый. Он — Почетный гражданин Иркутска, Академик Российской академии наук, доктор геолого-минералогических наук, профессор, лауреат Государственной премии в области науки и техники. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Умер Михаил Кузьмин, известный в Иркутске ученый.
— Михаил Кузьмин был выдающимся представителем научного сообщества. Большая часть его жизни была тесно связана с Сибирским отделением Российской академии наук: до последних дней он являлся главным научным сотрудником Института геохимии СО РАН. Для коллег и учеников он является незыблемым авторитетом, — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Михаил Кузьмин родился в Москве, окончил геологический факультет МГУ. Стал одним из ведущих специалистов в области геохимии, геодинамики, петрологии, написал 447 научных работ.
В 2007 году получил звание «Почетный гражданин города Иркутска». Награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством IV степени», знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», золотой медалью имени В. И. Вернадского.
Умер Михаил Кузьмин, известный в Иркутске ученый, на 86 году жизни. Гражданская панихида состоится 29 ноября в 12:00 в здании Института динамики систем и теории управления имени В. М. Матросова СО РАН по адресу: ул. Лермонтова, 134.