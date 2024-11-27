Умер Михаил Кузьмин, известный в Иркутске ученый.

— Михаил Кузьмин был выдающимся представителем научного сообщества. Большая часть его жизни была тесно связана с Сибирским отделением Российской академии наук: до последних дней он являлся главным научным сотрудником Института геохимии СО РАН. Для коллег и учеников он является незыблемым авторитетом, — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.