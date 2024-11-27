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Новогодние ёлки начнут сиять в Новосибирске в начале декабря

Всего в этом году планируется установить 8 новогодних ёлок по всему городу.

Источник: Мэрия Новосибирска

Бригада муниципального казенного учреждения «Городской центр наружной рекламы» приступила к монтажу новогодних ёлок в Новосибирске. Уже установлены две ёлки: одна на набережной, другая — напротив концертного комплекса имени В. Маяковского. Работы по их установке заняли всего четыре дня, и ёлки начнут сиять в начале декабря, создавая праздничное настроение для горожан.

Сегодня монтаж главного новогоднего дерева начнется в Первомайском районе. Всего в этом году планируется установить 8 новогодних ёлок по всему городу.