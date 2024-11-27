В Татарстане похолодает до −6 градусов, но осадков не ожидается

Ветер в республике ожидается юго-восточный со скоростью 4−9 м/с.
Температура же днем опустится до −1…-6 градусов.
Отмечается, что в Казани температура опустится не так сильно. В столице РТ синоптики прогнозируют от −1 до −3 градусов днем.
Среда, 27 ноября, в Татарстане пройдет без существенных осадков. Утром местами возможны лишь туман и гололедица на дорогах, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.
Ветер в республике ожидается юго-восточный со скоростью 4−9 м/с.
Температура же днем опустится до −1…-6 градусов.
Отмечается, что в Казани температура опустится не так сильно. В столице РТ синоптики прогнозируют от −1 до −3 градусов днем.