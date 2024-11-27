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В Татарстане похолодает до −6 градусов, но осадков не ожидается

Среда, 27 ноября, в Татарстане пройдет без существенных осадков. Утром местами возможны лишь туман и гололедица на дорогах, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Сейчас в Ричмонде: +5° 0 м/с 70% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: ИА Татар-информ

Ветер в республике ожидается юго-восточный со скоростью 4−9 м/с.

Температура же днем опустится до −1…-6 градусов.

Отмечается, что в Казани температура опустится не так сильно. В столице РТ синоптики прогнозируют от −1 до −3 градусов днем.