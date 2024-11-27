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Синоптики предупредили о температурных качелях от −18 до +6 градусов на Южном Урале

Южный Урал остаётся под влиянием гребня антициклона. Зимой такая ситуация приводит к большому разбросу температур, объяснили синоптики местного Гидрометцентра. Диапазон составит шокирующие 24 градуса. Какие ещё сюрпризы преподнесёт погода, рассказываем.

Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 61% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Pchela.News

В среду, 27 ноября, в Челябинской области будет малооблачно, без осадков, местами — гололёдно-изморозевые явления. Температура воздуха, которая ночью рухнула до −18 градусов, днём поднимется до −2… +3, в низинах — до −7, в горах — до +6 градусов.

В Челябинске сегодня тоже малооблачно, снегопадов не ожидается. Температурная «вилка» не такая шокирующая, хотя тоже впечатляет: после ночных −10…-12 днём столбики термометров поднимутся до 0…-2 градусов.

Такая погода ожидает нас до пятницы включительно. После чего, согласно долгосрочному прогнозу, ночные и дневные температуры начнут сближаться и в середине следующей недели уже будут колебаться около нуля.