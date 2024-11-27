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От −16 до 0: жителей Коми предупредили о температурных качелях

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды в Башкирии на ближайшие два дня. По словам республиканских синоптиков, жителей региона ждет сухая погода, почти безветренная погода.

Температура воздуха ночью в четверг, 28 ноября, и пятницу, 29 ноября, достигнет −5,-10°, местами −11,-16°, днем 0,-5°.

Сегодня жителей Башкирии ждет плюсовая температура. Осадков в этот день метеорологи не прогнозируют.

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