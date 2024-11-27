Ситуация на дорогах и перевалах Крыма — оперативные данные

К утру обработано и расчищено дорожное полотно на Ангарском и Грушевском перевалах, у памятника «Шапка партизан» на ялтинской трассе, в Добровской долине, а также на восточном и западном обходах Симферополя и в районе ГРЭСа.
На предприятии отмечают, что температура воздуха на Ангарском перевале утром опустилась до −4, в Добровской долине сейчас −1, в Грушевке около 0, туман и сильная влажность. На подъездах к крымской столице также около ноля градусов и местами мокрое покрытие дорог.
«Проводим мониторинг и превентивную обработку скользких участков. Водители, будьте осторожны! Погода меняется быстро, а дорожные условия могут подкинуть сюрпризы. Внимательность и аккуратность на дороге — залог вашей безопасности!» — призвали автовладельцев в Крымавтодоре.
Накануне ночью на крымских дорогах работали 50 единиц спецтехники. Очищены 553 км дорог, обработано 137 км. Для противогололедной обработки использовались 756 тонн пескосоляной смеси и 184 кубометров соляного раствора.