Ситуация на дорогах и перевалах Крыма — оперативные данные

На предприятии отмечают, что температура воздуха на Ангарском перевале утром опустилась до −4, в Добровской долине сейчас −1, в Грушевке около 0, туман и сильная влажность. На подъездах к крымской столице также около ноля градусов и местами мокрое покрытие дорог.