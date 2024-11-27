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Замдиректора дома детства в Больших Уках предстанет перед судом за халатность

Гособвинение потребовало для экс-руководителя штраф в размере 100 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Большеуковского района Омской области выступила в прениях по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора Большеуковского дома детства. Обвиняемая проходит по статье «Халатность».

По данным следствия, с августа по октябрь 2023 года женщина ненадлежащим образом исполняла свои обязанности, не контролировала действия воспитанников и не обеспечивала их безопасность. В результате одна из девочек совершила умышленные преступления против других несовершеннолетних в учреждении.

Гособвинение потребовало для экс-руководителя штраф в размере 100 тысяч рублей и лишение права на два года заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и уходом за несовершеннолетними.

Следующее заседание суда назначено на 29 ноября. В нем обвиняемой будет предоставлено последнее слово.