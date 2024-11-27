Замдиректора дома детства в Больших Уках предстанет перед судом за халатность

По данным следствия, с августа по октябрь 2023 года женщина ненадлежащим образом исполняла свои обязанности, не контролировала действия воспитанников и не обеспечивала их безопасность. В результате одна из девочек совершила умышленные преступления против других несовершеннолетних в учреждении.