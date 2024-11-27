Движение большегрузов и автобусов ограничили в Слюдянском районе из-за непогоды

Движение ограничили для большегрузов и автобусов в Слюдянском районе. Как рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, закрыли участок дороги с 24 по 84 километр трассы Р-258 «Байкал».
— Ограничение действует с семи часов утра в связи с неблагоприятными погодными условиями и снегопадом, — уточнили в Госавтоинспекции.
Водителей просят отказаться от поездок на дальние расстояния. Необходимо соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и быть предельно внимательными, на дорогах гололед.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за непогоды. В городе ожидается наступление плюсовых температур и снег с дождем, а это приведет к гололедице. Круглосуточно дворники очищают остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, проводят противогололедную обработку дорог.