Движение большегрузов и автобусов ограничили в Слюдянском районе из-за непогоды

Ранее КП-Иркутск сообщала, что режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за непогоды. В городе ожидается наступление плюсовых температур и снег с дождем, а это приведет к гололедице. Круглосуточно дворники очищают остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, проводят противогололедную обработку дорог.