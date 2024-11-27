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Лукашенко поздравил Орси с избранием президентом Уругвая, сказав о партнерстве

Лукашенко поздравил Орси с избранием президентом Уругвая, сказав о сотрудничестве.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Яманду Орси с избранием президентом Восточной Республики Уругвай, сообщили в пресс-службе президента.

В поздравлении говорится, что Уругвай может рассчитывать на Беларусь «как на надежного и ответственного партнера».

— Убежден, Ваша деятельность будет способствовать активизации сотрудничества Минска и Монтевидео в сферах взаимного интереса, расширению совместной работы на международной арене, — отметил президент Беларуси.

Ранее мы писали, что Минтруда представило производственный календарь на 2025 год: «Больше всего белорусы будут работать в июле, октябре и декабре, меньше всего — в феврале, мае и ноябре».

Еще рассказали, что можно и нельзя делать в Рождественский пост, который начинается с 28 ноября.

Прочитайте, что репетиционный ЦЭ для выпускников 2025 года состоится в Беларуси 8 февраля.