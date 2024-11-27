Лукашенко поздравил Орси с избранием президентом Уругвая, сказав о партнерстве

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Яманду Орси с избранием президентом Восточной Республики Уругвай, сообщили в пресс-службе президента.
В поздравлении говорится, что Уругвай может рассчитывать на Беларусь «как на надежного и ответственного партнера».
— Убежден, Ваша деятельность будет способствовать активизации сотрудничества Минска и Монтевидео в сферах взаимного интереса, расширению совместной работы на международной арене, — отметил президент Беларуси.
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