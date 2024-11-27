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У екатеринбуржца забрали LAND ROVER за долг перед банком

Мужчина задолжал по кредиту 470 тысяч рублей.

В Екатеринбурге судебные приставы разыскали и произвели арест автомобиля LAND ROVER, владелец которого задолжал по банковскому кредиту около 470 тысяч рублей.

Мужчина не спешил погасить задолженность, поэтому в отношении его автомобиля было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия, а самому жителю Екатеринбурга ограничили выезд за пределы страны.

Иномарка должника была объявлена в розыск. В данный момент машина передана на ответственное хранение взыскателю.

Если в ближайшее время задолженность не будет погашена в полном объеме, ее направят на оценку и реализацию в ТУ Росимущества, отметили в пресс-службе регионального УФССП.