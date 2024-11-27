В нацпарке «Башкирия» заметили канюка мохноногого

Крупную хищную птицу — канюка мохноного — заметили в Нугуше. Зимник кружил в небе над национальным парком «Башкирия» в поисках добычи. Как рассказали в парке, канюк может долго парить над землей, ища мышей, свое любимое лакомство.
— В сутки птица съедает до 30 маленьких грызунов. Не прочь пообедать и гадюкой, — добавили в нацпарке.
По словам сотрудников, конюк уязвим перед ядовитыми змеями, так как у него нет иммунитета к их ядам.
— Если укусит, канюку придет конец, — рассказали в национальном парке.
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